Ученые пришли к выводу, что дневной сон может быть смертельно опасным.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», доктор Чже Пань из Медицинского университета Гуанчжоу (Китай) изучил более 20 научных работ и проанализировал данные о 313 тысячах 651 человеке, 39% из которых спали днем. И выяснил взаимосвязь между дневным сном и риском смерти.

Чже Пань пришел к выводу, что при регулярном «пересыпе» днем более 60 минут риск смерти от сердечных патологии возрастет на 34%, а от всех причин – на 30%. А вот короткий сон – не более 45 минут – улучшает состояние людей, которые плохо спят ночью.

Однако регулярный дневной сон любой продолжительности увеличивает риск смерти в среднем на 19%. У женщин этот показатель может достигать 22%, у мужчин – обычно 17%.

Релиз выводов Чже Паня опубликован MedicalXpress.

Согласно другим исследованиям, короткий дневной сон улучшает производительность труда лучше, чем чашка кофе.

Российские же специалисты и вовсе пришли к выводу, что полезным может быть даже недосып. Правда, в определенных обстоятельствах. Так, по словам клинического психолога Люции Сулейманов, недосып вводит организм человека в состояние стресса и активизирует мозг для поиска выхода из сложной ситуации, позволяя находить нестандартные решения.

Но в случае постоянного недосыпа стресс перейдет в хроническую стадию со всеми вытекающими негативными последствиями.

Москва, Игорь Юров

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