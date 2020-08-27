Больше половины предприятий, принадлежащих правительству Челябинской области, неэффективны

Деятельность более чем половины хозяйственных обществ и партнерств, в число учредителей которых входит южноуральское правительство, признана неэффективной.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по состоянию на 1 января 2020 года Челябинская область участвовала в 16 хозяйственных обществах и 2 хозяйственных партнерствах. Об этом сообщил министр имущества Челябинской области Александр Богашев.

По словам чиновника, в 10 предприятиях правительству региона принадлежат 100% акций (доли в уставном капитале). В одном хозпартнерстве – больше половины долей. От 25% до 50% акций – еще в двух обществах. В 4 хозяйственных обществах и 1 хозяйственном партнерстве – менее 25% акций или долей в уставном капитале.

При этом в 2019 году были ликвидированы ОАО «Южноуральская инвестиционная компания», ЗАО «Ассоциация «Канал ТВ» и АО «Социальная сфера» (от последнего правительству региона перешли доли в уставных капиталах ООО «Челябинский тракторный завод – Уралтрак» и ООО «Технопарк «Тракторозаводский»). В стадии банкротства находятся ОАО «Аракульский рыборазводный завод», в стадии ликвидации – ОАО «Типография «Транспорт».

Сумма чистой прибыли, полученной хозяйственными обществами в 2019 году, составила 1,77 миллиарда рублей. Убытки превысили 5 миллиардов рублей, из них чуть более 3 миллиардов приходится на «ЧТЗ-Уралтрак», еще 1,78 миллиарда рублей – на АО «Корпорация развития» (создано для участия в корпорации «Урал промышленный, Урал полярный»).

«Министерством проведена оценка эффективности деятельности 16 хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств с использованием системы критериев оценки эффективности управления имуществом, результаты которой показали, что 7 хозяйственных обществ (44%) относятся к эффективно работающим организациям, деятельность 7 хозяйственных обществ и 2 хозяйственных партнерств (56%) является неэффективной», – заявил Александр Богашев.

При этом из 6 хозяйственных обществ, деятельность которых по итогам 2018 года была признана неэффективной, по состоянию на 24 мая 2020 года по-прежнему неэффективной является деятельность АО «Корпорация развития», АО «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки», ООО «Сосновское предприятие по ремонту и содержанию автомобильных дорог» и АО «Управляющая компания парка индустриальных инноваций «Малая Сосновка».

Интересно, что два из неэффективных предприятия находятся в прогнозном плане приватизации до конца 2020 года. Это «Корпорация развития» (0,733%) и «Сосновское предприятие по ремонту и содержанию автомобильных дорог» (100% уставного капитала).

А вот работа унитарных предприятий оказалась чуть эффективнее. Здесь из шести ОГУП, ведущих финансово-хозяйственную деятельность («Медтехника», «ЧелябМедФарм», «Областной центр технической инвентаризации» по Челябинской области, «Бассейн «Строитель», «Продовольственная корпорация Челябинской области» и «Региональные газовые сети») неэффективными признаны лишь три, то есть 50%. Впрочем, министр имущества региона не уточнил, какие именно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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