Аристов и Антипов окончательно поделили активы

Один из самых влиятельных бизнес-тандемов Челябинска оформил развод.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 25 августа Александр Аристов и его супруга вышли из состава учредителей ООО «Урало-сибирская металлургическая компания», управлявшей активами, принадлежавшими Аристову и его партнеру Юрию Антипову.

Теперь 80% уставного капитала УСМК принадлежит в равных долях Антипову и его жене. Правда, пока их доли находятся в залоге у четы Аристовых (до внесения суммы выкупа, которая не разглашается). Еще по 10% – у зятя Аристова Александра Кретова и его жены Елены.

Таким образом, развод одного из влиятельнейших бизнес-тандемов Южного Урала, начавшего выстраивать свою империю в начале 1990-х годов, получил юридическое оформление.

Теперь Юрию Антипову принадлежит промышленная составляющая холдинга. Прежде всего, это Челябинский электрометаллургический комбинат, АО «Кузнецкие ферросплавы» и Серовский завод ферросплавов. Также УСМК останется среди учредителей Катав-Ивановского литейного завода и ООО «Метагломерат» из Кусинского района.

Александру Аристову достались Центр пищевой индустрии «Ариант», одноименная агрофирма, а также компания «Кубань-вино», владеющая виноградниками на Таманском полуострове и в Анапском районе Краснодарского края.

Челябинск, Виктор Елисеев

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