В Челябинске началась прививочная кампания против гриппа

В Челябинске стартовала вакцинация от гриппа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в медицинские организации города поступила первая партия вакцины от гриппа: детская «Совигрипп» и взрослые «Совигрипп» и «Флю-М». По ежегодному национальному календарю, прививать первыми планируется группы риска.

На первом этапе Челябинск уже получил 74 тысячи 903 дозы детской вакцины и 106 тысяч 660 доз взрослой. Планируется, что в 2020 году в город поступит более 500 тысяч доз вакцин. Это позволит привить не менее 60% жителей областного центра.

Иммунизация против гриппа в рамках национального календаря прививок проводится бесплатно за счет средств федерального бюджета населению групп риска: детям в возрасте с 6 месяцев, работникам медицинских, образовательных, транспортных и коммунальных организаций. Кроме того, бесплатно привиться могут призывники, студенты, беременные женщины, лица старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями.

«Для перечисленных групп велика вероятность возникновения осложнений, иногда заканчивающихся летальным исходом. Прививка против гриппа ставится только здоровому человеку, без признаков респираторной инфекции, после предварительного осмотра врачом,» – рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике управления здравоохранения Челябинска, главный врач ГКП №8 Дмитрий Прокопьев.

Кроме того, этой осенью эпидемиологи опасаются микст-инфекций и подчеркивают, что вакцинироваться нужно еще до начала эпидемического подъема.

«По всей России вакцинальная кампания начинается несколько раньше, чем в прошлые годы, из-за ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией. Прогнозируется возможная повторная волна, которая может совпасть с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом. Прививаться обязательно нужно, потому что грипп – это тяжелое инфекционное заболевание, которое опасно своими осложнениями. А самое главное, что грипп может наслоиться на коронавирусную инфекцию, что вдвойне опасно», – рассказала заведующая эпидемиологическим отделом ГКБ№1 Наталья Уральшина.

Напомним, что поставить прививку возможно в поликлинике по месту жительства и в медицинском кабинете образовательной организации. Юным челябинцам прививку поставят в образовательных учреждениях при наличии согласия родителей. Медики рекомендуют работодателям, чьи сотрудники не попадают в перечень групп населения для обязательной вакцинации, позаботиться об их здоровье уже сейчас.

Челябинск, Виктор Елисеев

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