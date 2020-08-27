В трех районах Челябинска решили, что обновление власти ни к чему

Главы трех районов Челябинска сохранили свои кресла.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 27 августа, прошли выборы глав Центрального, Калининского и Ленинского районов.

Итоги голосований районных советов депутатов оказались вполне предсказуемы.

Так, Центральный район продолжит возглавлять Виктор Ереклинцев. Напомним, до заключительного этапа, помимо действующего руководителя, конкурсная комиссия допустила еще пятерых кандидатов: первого заместителя директора ООО «Право и финансы» Максима Бакулина, предпринимателя Артема Боровкова, директора Красноармейского дома-интерната для престарелых и инвалидов «Березки» Виталия Евгеньева, электромеханика дирекции по ремонту тягового подвижного состава ОАО «РЖД» Александра Курочкина и депутата Челябинской городской думы Владислава Орлова. Но конкуренты Виктора Ереклинцева не получили ни одного голоса.

Пост руководителя Ленинского района сохранил Александр Орел. Ему пытались составить конкуренцию депутат городской думы и совета депутатов Ленинского района Виталий Родионов, начальник отдела благоустройства Ленинского района Сергей Евдокимов, заместитель начальника по финансовым вопросам МКУ «ЦОДОО» по Тракторозаводскому району Челябинска Евгений Янушкевич. Но на посту главы района единогласно утвердили Александра Орла.

Калининским районом продолжит руководить Сергей Колесник. Несмотря на череду скандалов, разразившихся в районе и связанных с вырубкой деревьев и реализацией программы благоустройства общественных пространств, за действующего главу проголосовали 22 районных депутата, против – двое, один не голосовал.

Впрочем, единственным конкурентом Колесника был «технический» кандидат – его собственный заместитель Ирина Матвеева.

Отметим, что каждый из вновь победивших в голосовании чиновников руководят районами еще с тех времен, когда глав назначала мэрия Челябинска: Александр Орел – с сентября 2011, Сергей Колесник – с конца 2011, Виктор Ереклинцев – с декабря 2013 года. Не потеряли они должностей и после того, как внутригородские районы стали формально самостоятельными муниципалитетами. Для каждого это второй срок с того момента, как глав начали избирать депутаты районных советов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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