После скандала в СМИ ученикам челябинской школы моментально нашли учебники

После публикаций в СМИ для одиннадцатиклассников филиала челябинской школы №104 нашли необходимые учебники.

Как сообщал уже «Новый День», руководитель одного из классов школы №104 сообщила родителям, что на 30 учеников есть всего по 5 учебников русского языка и истории России, 2 учебника обществознания, по 1 учебнику литературы, права и всеобщей истории. На всех хватает только учебников по химии. «Каждый ученик получит в школе 2, максимум 3 учебника (опекаемые, многодетные). Без обид. Больше учебников нет», – написала классный руководитель в родительском чате.

Родители обратились в прессу. В правительстве Челябинской области удивились: «Каждый год мы выделяем на учебники 170 миллионов рублей», – заявила первый вице-губернатор Ирина Гехт. И пообещала лично разораться в ситуации.

К моменту сегодняшнего приезда высокопоставленной чиновницы в школу учебники для детей нашлись. Их стопки даже продемонстрировали г-же Гехт. А крайней в сложившейся ситуации решили сделать классного руководителя.

«К сожалению, иногда мы сталкиваемся с ситуациями, когда педагог не научен выстраивать отношения с родителями в социальных сетях. Данный вопрос не был обговорен ни с руководством учреждения, ни с обменным фондом, – заявила директор школы №104 Ольга Петрова. – Непонимание возникло в нашем филиале из-за того, что 11 класс обучается по федеральному компоненту образовательного стандарта (завершает прежнюю программу, не перешел на федеральный образовательный стандарт), и они пользуются учебниками выпуска 1998-2000 годов. Этих учебников в основном здании нет, но они есть в других зданиях».

Вроде бы, инцидент исчерпан. Но остается множество вопросов. Например, куда могли исчезнуть учебники прежней программы из школьной библиотеки? Ведь федеральный образовательный стандарт вступил в силу лишь в 2014 году, когда у школы №104 уже существовал оказавшийся замешанным в скандал филиал. Или руководство образовательного учреждения было не в курсе, по каким программам занимаются ученики филиала?

Сколько уже лет чиновники твердят, что оптимизация (именно в ее результате небольшая школа №9 стала филиалом 104-ки) несет с собой, в том числе, улучшение управленческий процессов. А теперь выходит, что руководство «головной» организации даже не удосуживается выяснить, обеспечены учащиеся необходимой учебной литературой или нет? И с этим классному руководителю приходится разбираться самостоятельно? Но как-то странно будет представить, что педагог сама дошла до идеи, что учебники получат только льготники.

Хорошо, в этом случае родители подняли шум, обратились в СМИ, и проблема разрешилась. А не сделай они этого? Где бы они искали учебники 20-летней давности?

И уж совершенно неудобоваримо звучит комментарий председателя комитета по делам образования Челябинска Светланы Портье о недопонимании классного руководителя, «который все это время находился на дистантном режиме работы». Что это значит? Что педагог до сих пор не вышла из режима самоизоляции? Так у нас, вроде, уже даже массовые мероприятия разрешили. И что же в Челябинске за такой замечательный «обменный фонд, который совершенно четко работает по территориям», только после громкого публичного скандала?

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.08.20

В трех районах Челябинска решили, что обновление власти ни к чему. / В Челябинске началась прививочная кампания против гриппа. / Режим НМУ в Челябинской области продлили на сутки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»