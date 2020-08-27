4,5 тысячи челябинцев на четыре часа останутся без электричества

В Советском районе на несколько часов будет ограничено электроснабжение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ночью в воскресенье, 30 августа, с 00:00 часов до 04:00 часов энергетики филиала «Россети Урал» – «Челябэнерго» проведут ремонтные работы по замене грозозащитного троса.

«Планируется отключение от электроснабжения потребителей Советского района, запитанных от подстанции «Южная». Данные мероприятия позволят увеличить надежность электроснабжения потребителей в грозовой сезон и минимизировать риски обрыва троса в зимний период», – уточнили в городской администрации.

В зону временного обесточения попадают кварталы, ограниченные улицами Сулимова – Курчатова – Цеховая – Доватора и Монакова – Цвиллинга – Овчинникова – Замятина с общим количеством населения 4500 человек.

Энергетики обращаются к потребителям с просьбой принять профилактические меры в целях исключения ущерба для личного имущества и здоровья и заблаговременно отключить из сети электроприборы.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.08.20

После скандала в СМИ ученикам челябинской школы моментально нашли учебники. / В трех районах Челябинска решили, что обновление власти ни к чему. / В Челябинске началась прививочная кампания против гриппа. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»