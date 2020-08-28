Челябинец на внедорожнике врезался в трамвай. Есть пострадавшие

Два человека пострадали при столкновении иномарки и трамвая в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделении пропаганды ГИБДД Челябинска, авария произошла вчера, 27 августа, в Ленинском районе Челябинска.

В 13:50 часов на улице Дзержинского 80-летний водитель, управляя автомобилем «Мицубиси Паджеро», не уступил дорогу и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении и поворачивающем налево трамваем. В результате ДТП пострадали водитель иномарки и 69-летняя пассажирка трамвая.

Всего за прошедшие сутки на территории Челябинска зарегистрировано 47 дорожно-транспортных происшествий.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 28.08.20

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