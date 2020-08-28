В Челябинской области от коронавируса умер еще один человек, это 80-летний мужчина.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», еще трое зараженных скончались от других заболеваний, ковид был сопутствующей инфекцией. Так, причиной смерти 57-летнего южноуральца стали гипертония с поражением сердца и атеросклероз, 83-летнего – хроническая обструктивная болезнь легких. 77-летняя женщина умерла от ишемической кардиомиопатии.
За сутки подтвержден 71 новый случай коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в Челябинской области выявлены 14 тысяч 175 инфицированных. 358 из них умерли, 105 – непосредственно от ковида.
Челябинск, Ольга Арсентьева
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