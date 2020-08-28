В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту причинения ущерба при строительстве ФАП

Материалы проверки контрольно-счетной палаты Челябинской области по строительству фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) легли в основу уголовного дела, возбужденного региональным управлением СК России.

Как уже сообщал «Новый День», КСП проверила законность использования бюджетных средств на строительство четырех ФАП в Брединском, Агаповском, Октябрьском муниципальных районах и Копейске. Сумма неэффективно израсходованных средств превысила 11 млн рублей, из них с признаками ущерба бюджету Челябинской области – 6 млн рублей.

В рамках доследственной проверки удалось подтвердить 4 млн рублей ущерба. Уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность) возбуждено в отношении сотрудников ОГКУ «Челябоблинвестстрой». Производство по делу ведет 3-й отдел по особо важным делам СУ СК.

Челябинск, Павел Зварзин

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