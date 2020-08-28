Заведующих детских садов Снежинска оштрафовали за побеги воспитанников

В Снежинске заведующие двух детских садов привлечены к ответственности за самовольные уходы воспитанников.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство ЗАТО Снежинск провело проверку по факту самовольного ухода двух 6-летних воспитанников с территории дошкольного учреждения.

Установлено, что 5 июня около 13:00 дети вместо того, чтобы вернуться в помещение группы, перелезли через забор и отправились к одному из них домой. В результате их встретил старший брат одного из воспитанников и передал сотрудникам полиции.

На основании постановления прокурора города мировой судья оштрафовал заведующую детским садом на 10 тысяч рублей.

По аналогичным обстоятельствам ухода несовершеннолетних воспитанников с территории другого детского сада его заведующая также оштрафована на 10 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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