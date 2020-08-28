В Копейске будут судить иностранца, пойманного с 750 кило «синтетики»

В Челябинской области прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконном обороте свыше 750 килограммов наркотических средств.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего гражданина Казахстана. Он обвиняется в незаконном производстве и приготовлении к незаконному производству наркотических средств, приготовлении и покушении на незаконный сбыт наркотических средств, а также незаконном хранении прекурсоров наркотических средств.

По версии следствия молодой человек с подельниками разместили на территории садового товарищества в Копейске химическое оборудование, реагенты и прекурсоры, где серийно производили наркотические средства в особо крупных размерах для последующего незаконного сбыта.

В 2019 году иностранец изготовил более 26 килограммов наркотических средств, которые хранил в целях последующего сбыта, однако был задержан сотрудниками полиции. В ходе обыска у него были изъяты также ранее изготовленные синтетические наркотики массой более 28 килограммов и более 700 килограммов прекурсоров, использованных им для производства наркотических средств.

Вину в совершении преступлений мужчина признал в полном объеме. Суда он будет ждать в СИЗО.

Уголовное дело направлено в Копейский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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