Перехвалили: ФАС не оценила амбиций исторического парка в Челябинске

Челябинские антимонопольщики готовят к возбуждению дело по рекламе «самого масштабного мультимедийного проекта в мире».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, реклама исторического парка «Россия – Моя история» с указанным лозунгом размещается на пересечении улиц Труда и Красная в областном центре.

При этом, как установлено специалистами надзорного ведомства, в рекламной информации отсутствует конкретный критерий, по которому осуществляется сравнение и который имеет объективное подтверждение.

Информация, содержащаяся в рекламе, должна отвечать критериям достоверности, в том числе в целях формирования у потребителя верного, истинного представления о товаре, его качестве, потребительских свойствах, напоминают антимонопольщики.

В связи с этим использование в рекламе сравнительной характеристики объекта рекламирования с иными товарами, например, путем употребления слов «лучший», «первый», «номер один», должно производиться с указанием конкретного критерия, по которому осуществляется сравнение и который имеет объективное подтверждение.

Поэтому реклама, не сопровождаемая таким подтверждением, должна считаться недостоверной как содержащая не соответствующие действительности сведения о преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в обороте товарами, изготовленными другими производителями или реализуемыми другими продавцами.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 28.08.20

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