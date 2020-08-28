«Так не доставайся же ты!» Южноуралец сдал «Форд» экс-супруги на металлолом

Житель Челябинской области сдал в пункт приема металлолома машину бывшей жены.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть межмуниципального отдела полиции «Карталинский» обратилась 30-летняя женщина, сообщив, что неизвестные похитили принадлежащий ей автомобиль «Форд Фокус» с территории двора частного дома.

В результате проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что похищенный автомобиль находится в пункте приема металлолома. Вскоре полицейские выяснили и личность похитителя иномарки.

По подозрению в совершении кражи был задержан 20-летний бывший муж потерпевшей. Молодой человек рассказал, что после ссоры с бывшей супругой, он угнал автомобиль и отправился к друзьям. Во время движения машина загорелась. Незадачливый южноуралец пытался потушить автомобиль, но безуспешно – от иномарки остался лишь кузов.

Но не пропадать же добру. И остатки авто он решил сдать в пункт приема металлолома.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 28.08.20

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