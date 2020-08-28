Депутаты «прокатили» главу Миасса с отчетом

Очередное заседание Миасского собрание депутатов закончилось скандалом и «неудом» для мэра Григория Тонких.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 28 августа, в Миассе состоялось очное заседание городского собрания депутатов.

Одним из основных вопросов, внесенных в повестку сессии, стал отчет главы города Григория Тонких об итогах деятельности мэрии в 2019 году. При этом после выступления чиновника депутаты обрушились на него с критикой. Крайне отрицательно оценил результаты работы чиновников один из лидеров «парламентской оппозиции» Игорь Войнов, сам некогда возглавлявший администрацию города.

Впрочем, возмущение парламентариев копилось долго. Одну из заочных сессий противники нынешних властей даже сорвали, отказавшись от участия в ней и требуя проведения заседания в очном формате. Тогда, кстати, тоже требовали выступления мэра с отчетом. Собственно, это и стало причиной бойкота (по уставу города, отчет может проходить только очно).

Наконец, сегодня народные избранники выполнили то, что собирались сделать уже давно – не приняли отчет главы Миасса. За принятие отчета проголосовали лишь 13 депутатов. Против 6, воздержались – 2, не голосовали – 2. Григорию Тонких не хватило всего одного голоса.

К слову, это оказался отнюдь не единственный скандал на сегодняшнем заседании. Крайне горячее обсуждение встретил проект логистического комплекса интернет-магазина Wildberries в Миассе.

Депутатов возмутило, что разместить его планируется в самом центре города. Это приведет к транспортному коллапсу в городе, уверены парламентарии (в сутки, по их оценкам, по городу будут разъезжать 600 большегрузов). В итоге, этот вопрос депутаты завернули. А его горячее обсуждение не могло не сказаться на судьбе отчета Григория Тонких.

Челябинск, Виктор Елисеев

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