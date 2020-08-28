Власти Челябинской области определились с главным по молодежной политике

Губернатор Челябинской области назвал имя руководителя главного управления молодежной политики.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, по итогам открытого конкурса на должность руководителя главного управления молодежной политики региона Алексей Текслер принял решение назначить на этот пост Светлану Калимуллину.

Конкурс на должность руководителя возрожденной структуры 7 июля. На участие в конкурсе подали заявки 25 кандидатов, из них во второй тур прошли 16. 32-летняя Светлана Калимуллина показала лучший результат в ходе очного тура конкурса и собеседований с отборочной комиссией.

Светлана Калимуллина родилась в Кыштыме. Окончила Челябинский педагогический университет. Является председателем Челябинской региональной общественной организации «Российский Союз Молодежи», заместителем генерального директора фонда «Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области».

Новый руководитель ГУМП приступит к своим обязанностям после прохождения необходимых проверочных мероприятий.

Челябинск, Виктор Елисеев

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