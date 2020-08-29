В Челябинской области от COVID-19 умерла женщина

В Челябинской области за сутки подтверждены 78 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», региональный минздрав сообщает еще о четырех умерших. Непосредственно от COVID-19 умерла 65-летняя женщина. У остальных коронавирус был сопутствующей инфекцией.

Так, причиной смерти 64-летнего мужчины стал постинфарктный кардиосклероз, 67-летнего – гипертоническая болезнь с поражением сердца и респираторный дистресс-синдром, 85-летней женщины – сахарный диабет и инфекционно-токсический шок.

Всего с начала пандемии на Южном Урале выявлены 14 тысяч 253 инфицированных, 362 из них умерли, 106 – непосредственно от ковида.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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