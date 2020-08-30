На Урале корова устроила массовое ДТП с пострадавшими

На Южном Урале корова спровоцировала ДТП с пострадавшими.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Аргаяшском районе на 29-м километре дороги Долгодеревенское – Кузнецкое.

Женщина за рулем Kia Cerato не заметила корову, неожиданно вышедшую на дорогу, и сбила ее. Поскольку машина после столкновения внезапно остановилась, следовавший сзади ВАЗ-21099 не успел вовремя затормозить и врезался в Kia. От удара отечественная легковушка изменила направление движения, вылетела на встречную полосу и столкнулась с Land Rover. ВАЗ разорвало на части, и одна из них ударила следовавший за Land Rover Renault Megane.

По данным ГБДД, пострадали 20-летний водитель ВАЗа и три его 15-летние пассажирки. Они госпитализированы. Другим участникам ДТП медицинская помощь не понадобилась.

Судьба коровы не уточняется.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 29.08.20

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