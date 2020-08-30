Сводка COVID-19: умерли еще четверо южноуральцев

На утро 30 августа в Челябинской области подтверждены 14 тысяч 328 случаев заболевания COVID-19 (+ 75 новых подтверждений ко вчерашнему дню).

Минздрав региона сообщает еще о 4 умерших, все они скончались от хронических заболеваний, COVID-19 был сопутствующей инфекцией.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 30.08.20

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