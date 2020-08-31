По 125 первоклассников на школу: в Челябинске начинается учебный год

В Челябинске начинается учебный год: завтра образовательный процесс начнут 364 дошкольных и общеобразовательных учреждений.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в областном центре работают 236 детских садов, которые посещают около 39,5 тысяч детей. 1 сентября откроются 128 школ, в которые придут более 16 тысяч первоклассников.
Начинают работу и учреждения дополнительного образования.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 30.08.20
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