В Челябинской области от коронавируса скончались 2 человека

В Челябинской области от коронавируса скончались 2 человека: 37-летняя женщина и 49-летний мужчина.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, еще двое зараженных умерли от хронических, ковид был сопутствующей инфекцией. Так, причиной смерти 71-летнего мужчины стала хроническая обструктивная болезнь легких, 74-летнего – постинфарктный кардиосклероз и сахарный диабет.

За сутки на Южном Урале подтверждены 73 новых случая коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе выявлены 14 тысяч 401 инфицированный, 370 из них умерли, непосредственно от COVID-19 – 108.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 31.08.20

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