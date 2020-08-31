Заболеваемость бешенством выросла в Челябинской области на треть

На Южном Урале зафиксировали еще один случай бешенства животных.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Росссельхознадзора по Челябинской области, регион на протяжении последних лет является стационарно-неблагополучной по бешенству животных.

С начала 2020 года на территории Челябинской области выявлено 42 случая бешенства животных (3 коровы, 12 собак, 17 лис, 1 енотовидная собака, 8 кошек, 1 лошадь) в 42 неблагополучных пунктах (для сравнения, за аналогичный период в 2019 года – 32 случая бешенства животных в 28 неблагополучных пунктах). Последней жертвой смертельного заболевания в последнюю неделю августа стала лошадь в поселке Целинный Кизильского района.

Там сейчас установлены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных. Поселок объявлен неблагополучным пунктом. В соответствии с Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103-96 в неблагополучных по бешенству населенных пунктах не допускается проведение выставок, прекращается торговля домашними животными, запрещается вывоз животных за пределы неблагополучного пункта.

Управление Россельхознадзора по Челябинской области обращает внимание граждан и руководителей предприятий, содержащих животных, ответственно относиться к соблюдению обязательных ветеринарных правил при содержании и разведении животных. Не допускать контакта домашних животных с дикими животными; регулярно предоставлять животных для проведения обязательных ветеринарно-профилактических мероприятий; не пренебрегать своевременной вакцинацией животных против бешенства.

«Напоминаем, что бешенство – болезнь опасная для человека и теплокровных животных всех видов, характеризующаяся поражением центральной нервной системы и приводящее к летальному исходу. В природе болеют, прежде всего, дикие животные (лисицы, волки и т.д.). Домашние животные (собаки, кошки, хорьки) заражаются от укуса дикого животного или попадания слюны зараженного животного на поврежденный участок кожи. Вирус передается через укус больных животных», – отмечают в ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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