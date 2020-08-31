Южноуральские школы «завалили» требованиями по противодействию COVID, но как их выполнять, никто не поясняет

Министерства образования и здравоохранения Челябинской области издали совместный приказ о мерах профилактики распространения коронавирусной инфекции, выполнить который практически невозможно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министерство образования и науки Челябинской области опубликовало приказ «О принятии мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в общеобразовательных организациях в период начала нового 2020/2021 учебного года», подписанный главой ведомства Александром Кузнецовым совместно с министром здравоохранения региона Юрием Семеновым. Действие документа распространяется на первые две недели сентября (не исключено, что с возможностью его продления в дальнейшем).

Помимо традиционных требований по проветриванию и усиленной уборке помещений, обеспечению образовательных организаций санитайзерами и прочих рекомендаций Роспотребнадзора, особое внимание в приказе уделяется необходимости проведения ежедневных «фильтров» с обязательной термометрией «с целью выявления и недопущения в организации обучающихся и сотрудников с признаками респираторных заболеваний (с обеспечением незамедлительной изоляции заболевшего до прихода родителей или приезда бригады скорой помощи)».

При этом во избежание большого скопления учащихся рекомендуется использовать дополнительные входы и выходы. Разумеется, все входы необходимо будет обеспечить возможностью организации «фильтров». Наконец, еще один пункт приказа требует участия медицинских работников в организации ежедневных «фильтров». В свою очередь, руководители медицинских организаций должны, среди прочего, «обеспечить организацию систематического в течение дня наблюдение за состоянием здоровья обучающихся».

Каким образом планируется выполнить требования приказа, пока не смогли объяснить даже в министерстве образования и науки области. В пресс-службе ведомства признали, что ситуация с обеспечением школ штатными медицинскими работниками достаточно сложная. Как правило, образовательные учреждения решают этот вопрос, заключая договор на медицинское сопровождение с той или иной медицинской организацией.

В результате, у школы появляется как бы свой медработник, работающий, как правило, не полный рабочий день. Теперь же медику придется находиться в образовательной организации на протяжении всего учебного дня. Более того, если, к примеру, в школе откроют еще один вход, то ему придется как-то раздвоиться и даже растроиться, чтобы участвовать в организации «фильтров» на всех входах.

Что в таком случае делать сельским школам, остается только гадать. Можно, конечно, надеяться на фельдшерско-акушерские пункты. Но с кадровым обеспечением ФАПов дела зачастую обстоят не многим лучше, чем самих школ. Если же медикам придется находится в школе весь день, что будет с их обычными пациентами? Или им придется организовать прием в стенах образовательного учреждения?

Не совсем понятна и судьба школьников, у которых обнаружат симптомы ОРВИ. Приказ рекомендует обеспечить «контроль принятия детей после перенесенного заболевания в образовательные организации только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными заболеваниями».

Но значит ли это, что при самом выявлении симптомов ОРВИ ребенок (как это бывает, к примеру, во время эпидемии ОРВИ) автоматически считается заболевшим и без справки уже не принимается, или в случае, если на следующий день симптомы пропадут, он может спокойно прийти на занятия? В данном случае, как отметили в минобрнауки, действия всех сторон регулируются внутренними документами, которые, впрочем, в обязательном порядке утверждаются в Роспотребнадзоре.

Интересно, что обязательным для исполнения приказ является лишь для образовательных организаций, находящихся в областном подчинении. Что касается муниципальных структур, то их учредителям лишь рекомендуется организовать работу в соответствии с приказом. Не исключено, что и муниципальные чиновники также «рекомендуют» уже непосредственно школах «организовать работу». В таком случае образовательным организациям придется самим решать все возникающие проблемы (ведь каждое из них действует, прежде всего, на основании своего устава – то есть как самостоятельное юридическое лицо).

А вот за любые недочеты с них все равно спросят. Потому что и закон, и СанПиНы, и требования Роспотребнадзора тоже никто не отменял.

В минздраве Челябинской области ситуацию пока не комментируют.

Челябинск, Виктор Елисеев

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