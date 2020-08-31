Федеральное правительство поддержало магнитогорский проект «Притяжение»

Москва направит почти 600 миллионов рублей на реализацию проекта «Притяжение» в Магнитогорске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», масштабный проект «Притяжение», осуществляемый по инициативе председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова и предусматривающий создание в Магнитогорске комплексов социальной, спортивной, образовательной и деловой направленности, получит федеральную финансовую поддержку.

Премьер Михаил Мишустин принял решение выделить средства на развитие дорожной инфраструктуры проекта.

О выделении средств на строительство улично-дорожной сети в регионах Михаил Мишустин заявил на заседании кабинета министров. Как уточняют в пресс-службе областного правительства, среди получателей средств есть Магнитогорск с проектом комплексной застройки территории «Притяжение», на инфраструктуру которого федеральный центр в 2020 году выделит 598 миллионов рублей. На эти деньги планируется построить автодорогу вдоль СНТ Мичурина, от улицы Труда до Зеленой, которая также должна быть реконструирована от выезда с территории садового товарищества до улицы Санаторная.

Напомним, что «Притяжение» – проект преобразования городского пространства, который планируется реализовать в Магнитогорске на условиях государственно-частного партнерства. Он предусматривает создание на 400 га земли комплексов социальной, спортивной, образовательной и деловой направленности, в том числе мест для отдыха и прогулок, отеля, искусственного водоема с городским пляжем, спортплощадок, беговых и велосипедных дорожек, фитнес-центра, ледовой арены для тренировок, детского центра развлечений, музея и других объектов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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