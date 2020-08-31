Суд отправил в колонию кусинку, едва не убившую мужа бейсбольной битой

Жительница Южного Урала отправится в колонию за причинение тяжкого вреда здоровью мужа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Кусинский районный суд признал ранее судимую местную жительницу виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Судом установлено, что женщина в январе 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отказалась пускать мужа в дом. Когда же тот попытался пробраться внутрь через подпол в кухне, то получил не менее 2 ударов по голове бейсбольной битой.

Судья приговорил несдержанную супругу к трем годам шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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