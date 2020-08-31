В Челябинской области с автобусных рейсов сняли двух пьяных водителей

Сотрудники Госавтоинспекции Челябинской области выявили 2 междугородних автобуса с нетрезвыми водителями.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделении пропаганды УГИБДД Челябинской области, сегодня, в понедельник, в 7:30 на 2-ом километре автодороги Орловка-Усть-Катав сотрудниками областного полка ДПС был остановлен автобус ПАЗ. От водителя автобуса исходил запах алкоголя, но от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался.

Водитель рассказал, что при выходе на линию он прошел осмотр медицинского работника и технический осмотр транспортного средства, после чего выехал в Усть-Катав за пассажирами. В отношении водителя было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 12.26 КоАП (отказ от прохождения медицинского освидетельствования).

В 8:25 на 29-ом километре автодороги обход Магнитогорска сотрудники Госавтоинспекции остановили другой автобус – КАВЗ, который перевозил 20 пассажиров из Агаповского района. В ходе проверки сотрудниками полиции было установлено, что водитель автобуса находится в состоянии опьянения, показания содержания паров этанола в выдыхаем воздухе составили 0,24 мг/л. В отношении водителя было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.8 КоАП (управление транспортными средствами в состоянии опьянения).

Кроме того, на этом автобусе отсутствовал прибор учета труда и отдыха водителя (тахограф), а в конструкцию транспортного средства незаконно были внесены изменения – установлено газобаллонное оборудование. По данным фактам также составлены административные протоколы.

По этим фактам инициировано проведение внеплановых проверок перевозчиков, за допущенные нарушения руководство транспортных компаний будет привлечено к административной ответственности.

Всего в 2020 году сотрудниками Госавтоинспекции Челябинской области выявлено свыше 24 тысяч нарушений водителями автобусов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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