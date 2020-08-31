Сентябрь в Челябинской области начнется с жары, но осень очень скоро напомнит о себе.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый день осени на Южном Урале обещает стать по настоящему жарким – днем воздух прогреется до +32 градусов Цельсия. Немного прохладнее будет в горах – до +24, возможны небольшие дожди.
В среду, 2 сентября, температура начнет снижаться, но незначительно: днем до +30 , число районов, в которых возможны кратковременные дожди, увеличится.
А 3 сентября внезапно объявится осень: на всей территории области резко похолодает.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 31.08.20
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