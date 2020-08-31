Безработный челябинец организовал в СНТ нарколабораторию

В Челябинской области полиция пресекла деятельность подпольной нарколаборатории.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления наркоконтроля на территории одного из садовых кооперативов Челябинска задержали 39-летнего не работающего, ранее судимого жителя областного центра. Мужчина организовал изготовление амфетамина.

Для незаконного производства наркотического средства задержанный создал в гаражном боксе и садовом домике подпольную лабораторию. В ходе дальнейших мероприятий полицейские изъяли из незаконного оборота свыше 170 граммов готового наркотика, лабораторное оборудование, 6 канистр с прекурсорами, необходимыми для синтеза амфетамина. Установлено, что производственная мощность лаборатории составляла от 50 до 100 граммов наркотика в месяц.

Помимо производства синтетического вещества челябинец оборудовал садовую теплицу для культивирования конопли, предусмотрев в ней лампы, вентилятор, систему регулярного полива растений. В ходе обыска оперативниками изъято 25 кустов наркосодержащих растений и свыше одного килограмма готового наркотика растительного происхождения.

Установлено, что задержанный планировал сбывать наркотические вещества контактным способом (из рук в руки) наркопотребителям.

По данным фактам следственным отделом ОП «Курчатовский» УМВД России по Челябинску возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 231 (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры), а также пунктом «г» части 4 статьи 228.1 и части 3 статьи 30 части 4 статьи 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) УК РФ. Максимальная санкция данных частей статей – лишение свободы на срок до 2 и 20 лет.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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