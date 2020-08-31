Экс-руководителей «ЧТЗ-Уралтрак» заподозрили в мошенничестве на сотни миллионов рублей

В Челябинской области возбуждено уголовное дело о хищении свыше 285 миллионов рублей при исполнении госконтракта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе генеральной прокуратуры РФ, надзорное ведомство Челябинской области провело проверку соблюдения федерального законодательства при исполнении государственного контракта.

Установлено, что в 2014 году между министерством промышленности и торговли России и ООО «ЧТЗ-Уралтрак» заключен государственный контракт на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Во исполнение контракта на расчетный счет ООО «ЧТЗ-Уралтрак» было перечислено свыше 285 миллионов рублей. Однако в установленный срок контракт не был исполнен, третий этап государственного контракта выполнен с просрочкой более чем на год, в результате исследования представленных образцов продукции установлено, что выполнение четвертого этапа невозможно, поскольку требования технического задания не достигнуты.

«В результате незаконных действий неустановленных должностных лиц ООО «ЧТЗ-Уралтрак» государственный контракт не исполнен, в связи с чем, федеральному бюджету причинен ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 285 миллионов рублей», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества в особо крупном размере.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены прокуратурой Челябинской области на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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