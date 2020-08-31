Сокращенных строителей челябинского метро не смогли рассчитать вовремя

Челябинская компания, лишившаяся контракта на строительство метро, не смогла вовремя расплатиться с рабочими.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Металлургического района областного центра провело проверку исполнения трудового законодательства в АО «Челябметрострой».

«Установлено, что организацией несвоевременно произведены расчеты с уволенными работниками. Все необходимые выплаты произведены работникам лишь спустя месяц после увольнения, что является нарушением статьи 140 Трудового кодекса Российской Федерации. Кроме того, допущены нарушения при оформлении приказов об увольнении работников», – рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Учитывая изложенное, прокуратурой генеральному директору АО «Челябметрострой» внесено представление об устранении нарушений закона, объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона, в отношении юридического лица и его директора возбуждены дела об административных правонарушениях.

По результатам рассмотрения дел государственной инспекцией труда в Челябинской области генеральному директору назначено наказание в виде штрафа в 10 тысяч рублей, юридическому лицу – 40 тысяч рублей.

Напомним, АО «Челябметрострой» долгое время был единственным подрядчиком, задействованным в строительстве и поддержании объектов челябинского метро. Однако, в этом году фирма проиграла аукцион, уступив первенство конкурентам из Екатеринбурга. После этого компания сообщила о массовом сокращении сотрудников.

Челябинск, Виктор Елисеев

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