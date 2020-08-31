Челябинец устроил стрельбу из охотничьего ружья посреди улицы

В Челябинской области местному жителю предъявлено обвинение в покушении на убийство и применении насилия в отношении представителя власти.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, сразу по двум статьям УК РФ предъявлены 51-летнему челябинцу, устроившему вооруженные разборки посреди улицы.

По данным следствия, вечером минувшей субботы, 29 августа, около одного из частных домов Металлургического района областного центра в ходе ссоры с соседом, мужчина выстрелил в сторону убегавшего оппонента из охотничьего ружья. При задержании сотрудниками полиции, прибывшими на вызов, южноуралец разбил камнем стекло в патрульной машине и ударил полицейского.

По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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