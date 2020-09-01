Челябинец заплатил долги за газ после ареста его самолета

Житель Челябинска выплатил долги после того, как приставы арестовали его самолет.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, в отношении челябинца велось девять исполнительных производств, объединенных в сводное.

В основном это были налоги, а также задолженность за пользование газом, всего на 86 тысяч рублей. Официального источника дохода у должника не оказалось, зато в собственности было достаточно дорогое движимое имущество.

Поэтому судебные приставы наложили арест на принадлежащие мужчине автомобиль Lexus и самолета Cessna F150M 2017 года выпуска. Получив постановление о запрете регистрационных действий, челябинец сразу же погасил долг в полном объеме, а также уплатил 12 тысяч рублей исполнительского сбора.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, меры ограничительного характера отменены.

Челябинск, Виктор Елисеев

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