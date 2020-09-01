Уральские металлурги передали часть «бумажной» работы роботам

«ММК-МЕТИЗ» роботизирует бизнес-процессы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», специалисты Центра компетенций RPA и инноваций ООО «ММК-Информсервис» ведут работу по внедрению технологии RPA (Robotic Process Automation) и роботизации двух бизнес-процессов на Магнитогорском метизно-калибровочном заводе «ММК-МЕТИЗ».

Договор между компаниями на оказание услуг по роботизации бизнес-процессов был заключен в начале текущего года. Совместными усилиями по авторской методике выявления процессов Центра компетенций RPA и инноваций были выбраны процессы для пилотного внедрения.

Первый процесс, затрагивающий производственную сферу, – «Выгрузка данных по проведенным испытаниям готовой продукции в корпоративную информационную систему (КИС)». В рамках проекта будет разработан программный робот RPA, записывающий данные по проведенным испытаниям готовой продукции из сетевой папки в КИС, что позволит существенно снизить трудозатраты. Робот сможет сделать работу, для выполнения которой были задействованы два человека, сэкономив, тем самым, время профильных специалистов для решения более творческих и важных задач.

Второй процесс – «Подготовка документов при оформлении временных перемещений сотрудников и совмещении профессий (должностей)» – реализуется в группе отдела труда и заработной платы. В рамках проекта будет разработан программный робот RPA, который в автоматическом режиме (без участия человека) ускорит процесс формирования документов при временных перемещениях и совмещениях профессий (должностей), что поможет исключить ошибки, связанные с человеческим фактором, а также переключить сотрудников с монотонной работы на задачи, требующие непосредственного участия человека. По предварительной оценке, основанной на данных, полученных от специалистов ОАО «ММК-МЕТИЗ», трудоемкость процесса составляет 344 человеко-часов в месяц и внедрение программного робота позволит полностью высвободить эти трудозатраты.

Роботизацию этих бизнес-процессов в ОАО «ММК-МЕТИЗ» планируется завершить до конца текущего года. На 2021 год запланирован масштабный проект по выявлению на метизно-калибровочном заводе процессов, пригодных для применения программных роботов с последующей роботизацией этих процессов.

Развитие технологии RPA в Группе ПАО «ММК» проходит в рамках реализации стратегической инициативы «Индустрия 4.0», предусматривающей комплексную цифровизацию бизнес-процессов с целью повышения эффективности производства. Для этих целей в июле 2018 года в ООО «ММК-Информсервис» был создан Центр компетенций RPA и инноваций.

В рамки проекта программной роботизации входят основные функциональные направления: финансы и экономика, бухгалтерский учет, снабжение и логистика, кадры и персонал. В планах развития этого направления предполагается охват всех подразделений Магнитогорского металлургического комбината.

На сегодняшний день в промышленной эксплуатации находятся несколько десятков программных роботов RPA. Интеграция программной роботизации и таких технологий как AI (искусственный интеллект), ML (машинное обучение) и NLP (методы обработки естественного языка) позволяет ММК использовать программных роботов RPA для решения все более сложных задач.

Челябинск, Виктор Елисеев

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