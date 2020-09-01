Число скончавшихся среди зараженных COVID-19 на Южном Урале в августе возросло в 1,5 раза

За сутки в Челябинской области подтверждены 76 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в регионе выявлены 14 тысяч 477 инфицированных. 374 из них умерли, непосредственно от COVID-19 – 108 человек.

Отметим, что в течение августа областной минздрав сообщил о 121 погибшем, что составляет почти треть умерших зараженных, включенных в официальную статистику. Иными словами, за месяц число скончавшихся возросло почти в 1,5 раза.

Челябинск, Павел Зварзин

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