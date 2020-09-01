В Челябинске сформирован независимый штаб наблюдателей

Почти сотня челябинцев вошли в штаб наблюдателей на выборах в одном из районов города

Как передает корреспондент РИА «Новый День», независимый штаб наблюдателей сформирован в Калининском районе Челябинска по призыву одного из немногих в городе независимых депутатов Николая Ольховского. По словам инициатора, в его состав вошли уже более 90 человек.

«Единственный способ добиться лучшего будущего – обеспечить гражданский контроль за решениями, которые принимает власть и выборами этой власти, – подчеркивает челябинец. – Смена власти в результате уличных акций приведет к тому, что ко власти придут люди, мало отличающиеся от нынешних. Как только они утвердятся во власти, они начнут так же неэффективно тратить бюджеты, а на наши обращения писать отписки. Чтобы добиться от любой власти ответственной и профессиональной работы, нужно ежедневно контролировать принимаемые ею решения. Не раз в пять лет, а каждый день».

Своей целью объединившиеся в штаб горожане ставят «устроить образцово показательный честный подсчет голосов на избирательных участках Калининского района. Набор наблюдателей продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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