Студентов медицинского техникума в Челябинской области выставляют на улицу

За неделю до учебного года студентов-медиков саткинского техникума выселяют из общежития.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», родители студентов Саткинского медицинского техникума обратились к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру с просьбой помощь их детям решить вопрос с проживанием. Обращение появилось в группе «А.Л. Текслер, помоги!» в социальных сетях.

Как рассказали южноуральцы, студенты жили в общежитии филиала ЮУрГУ в Сатке. С каждым из них был заключен договор, оформлена временная регистрация. Но неделю назад им предложили очистить посещения.

«24 августа, то есть за неделю до начала учебного года, не объясняя причин, через социальные сети, без письменного уведомления всем зарегистрированным студентам-медикам предложено в категоричной форме выселиться из общежития, – рассказали родители студентов. – Среди этих детей есть и несовершеннолетние. Просим Вас оказать содействие в том, чтобы наши дети не остались на улице, так как в небольшом городе невозможен найм другого жилого помещения для дальнейшего проживания и учебы. В общежитии в настоящий момент проживают более 100 студентов-медиков».

Аналогичное обращение было направлено и в прокуратуру Сатки.

В ЮУрГУ пообещали прокомментировать новость в течение дня. Прокуратура начала проверку по факту обращения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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