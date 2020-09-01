На Южном Урале нашли мертвыми двух подростков

В Челябинской области нашли мертвыми двух подростков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тела несовершеннолетних парня и девушки обнаружили на заброшенной ферме в селе Губернское Аргаяшского района. По словам односельчан, ребята дружили, но родителям это не нравилось.

Предварительный осмотр тел признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не выявил.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 01.09.20

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