Чехия подтвердила наличие иностранной собственности у депутата Челябинского заксобрания

Прокуратура повторно поставила вопрос о сложении полномочий депутата Законодательного собрания Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство направило международный запрос в компетентные органы Чешской Республики с целью проверки сведений о соблюдении депутатом Законодательного Собрания Челябинской области Николаем Яновым обязанностей, ограничений и запретов, установленных федеральными законами, в части владения финансовыми инструментами за рубежом.

Ранее в ходе проверки был установлен факт участия депутата-«единоросса» в деятельности иностранного хозяйствующего субъекта, хотя для парламентариев это запрещено. Николай Янов категорически отрицал это, заявив, что на момент предоставления декларации о доходах вышел из капитала коммерческой организации. Однако коллеги российских силовиков в Чехии подтвердили достоверность первоначальной информации.

«С учетом полученной информации от компетентных органов Чешской Республики прокуратурой области повторно инициировано рассмотрение вопроса соблюдения депутатом Законодательного собрания Челябинской области Яновым Н.И. обязанностей, ограничений и запретов, установленных федеральными законами и о досрочном прекращении полномочий депутата», – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Челябинск, Виктор Елисеев

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