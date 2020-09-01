В Челябинске прокуратура требует закрыть частный детский сад, работавший с вопиющими нарушениями

В Челябинске частный детский сад работал со множеством нарушений.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Тракторозаводского района областного центра по обращению граждан провело проверка исполнения федерального законодательства при организации частного детского сада, который посещали дети до 3 лет в микрорайоне «Чурилово».

Выяснилось, что детский сад организовал 20-летний индивидуальный предприниматель. При этом в деятельности учреждения выявлены нарушения трудового законодательства, законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, о пожарной безопасности.

Так, единственный воспитатель детского сада не была официально трудоустроена, перед приемом на работу сведения о наличии или отсутствии судимости у нее не требовали.

В учреждении не было огнетушителей, системы автоматической пожарной сигнализации, ширина аварийных выходов, отделка стен, покрытия пола и потолка не соответствовали требованиям пожарной безопасности, допускалась эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции.

Кроме того, отделка стен в детском саду выполнена бумажными обоями, что не позволяет проводить уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, постельные принадлежности не имеют индивидуальной маркировки, у «повара» отсутствовала личная медицинская книжка.

Что касается питания детей, то оно было организовано без какого-либо учета физиологических и возрастных воспитанников, не было разработано примерное двухнедельное меню, ежедневное меню отсутствовало. Впрочем, у создателя детского сада не было в этом никакой необходимости, ведь кормили детей без особой фантазии: на завтрак каждый день давали манную кашу, а на обед – рассольник и рис. «Кроме того, на имеющиеся продукты питания не представлены документы, удостоверяющие качество и безопасность, что не позволяет определить сроки и условия хранения продуктов», – закончили описание многочисленных нарушений в надзорном ведомстве.

По результатам проверки в отношении индивидуального предпринимателя возбуждены дела об административных правонарушениях. В суд направлено исковое заявление о запрете деятельности частного детского сада.

Челябинск, Виктор Елисеев

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