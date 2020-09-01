Южноуральцы беднеют из-за неэффективной работы региональных властей

Южноуральцы беднеют, и виной тому непродуманная экономическая политика властей. Об этом заявил экономист Сергей Гордеев, проанализировав динамику ряда социально значимых параметров на фоне кризисных тенденций в экономике региона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по мнению эксперта, наиболее корректный подход к оценке изменений заработной платы должен основываться не на статистических, а на казначейских данных. Дело в том, статистическая средняя зарплата автоматически повышается при формальной неполной занятости и сокращении рабочего времени, но реального роста зарплат работников при этом не происходит. При этом вся денежная масса, выданная в кассе в виде зарплаты (кассовый объем), обязательно находит отражение в пропорциональной динамике налога на доходы физических лиц (НДФЛ).



«Итоги первого полугодия 2020 года указывают на явные признаки экономического спада и существенные потери качества жизни в Челябинской области: это в полной мере отражается в динамике заработной платы, – говорит Гордеев. – По казначейской информации, в первом полугодии 2020 года произошел резкий перелом трендов поступления НДФЛ в региональный бюджет. Это однозначно указывает на аналогичный перелом в динамике реально выданных «на руки» сумм заработной платы.

Фактически количество «денег на зарплату» для работающего населения региона уменьшилось на 5,4% (от уровня предшествующего года). Однако, если рассматривать этот спад с учетом упущенного за текущий год роста (который должен был компенсировать инфляцию и увеличение финансовой нагрузки на домохозяйства), то потери существенно возрастают. В итоге они составляют уже 17% – 18% от прогнозируемого и ожидаемого в домохозяйствах уровня 2020 года. Такие значения становятся по-настоящему проблемными для качества жизни населения региона».

Экономист отмечает, что сокращение доходов начинает затрагивать все слои южноуральцев, включая бюджетников, которых раньше такие проблемы не касались. «Их оклады, нередко близкие МРОТ, разумеется, не пострадают, – говорит эксперт. – Однако под угрозу сокращения попадают доплаты и премии, часто составляющие, в данном случае, большую часть фактической заработной платы. Также исчезают и надежды на рост зарплат. От подобного сокращения доходов сейчас в регионе застрахованы только «особо привилегированные» структуры и персоналии из высшего руководства».



Гордеев считает, что постоянные скандалы, выходящие на федеральный уровень, даже по таким особо актуальным вопросам как «коронавирусные» выплаты, явно указывает на нарастающие финансовые проблемы. «Подобные резонансные провалы обычно являются следствием непродуманных инициатив «бюджетной псевдоэкономии», которые рано или поздно отражаются на конкретных денежных выплатах работникам. Любые попытки формального сокращения затрат без соответствующих структурных преобразований неизбежно приводят к социально рискованным и политически негативным последствиям, – подчеркивает Гордеев. – Общий итог далее будет формироваться по известному принципу «скупой платит дважды». Проблема негативной динамики зарплат выглядят особенно проигрышно на фоне новых популистских обещаний властей, а также продолжения сомнительных и затратных «парадных» проектов, широко презентуемых руководством Челябинска и планируемых к финансированию из бюджета».

По мнению эксперта, фундаментальные причины сложившейся ситуации очевидны: они связанны с существенным спадом доходов бюджета Челябинской области, причем величина падения уже весьма значительна – почти 10%.

«Шансы быстрого «разворота» тренда на спад доходов бюджета сегодня минимальны, а будущее области выглядит в этом смысле непростым, – говорит Гордеев. – В региональном бюджете на 2021 год уже рассматриваются новые инициативы резкого опережающего сокращения расходов. Социальный шок от подобных сокращений на фоне многолетнего предшествующего роста расходов очевиден. В условиях резкого несбалансированного сжатия расходов бюджетной сферы, дальнейшие потери в динамике заработной платы неизбежны. Однако эти и другие факторы негативной динамики качества жизни населения региона пока не выглядят приоритетными для местных управленческих и политических элит.



Падение доходов бюджета всегда является очевидным признаком кризисных явлений. А выход из кризиса всегда связан с активизацией региональных социально-экономических процессов и финансового обращения, повышением текущего платежеспособного спроса населения и стимулированием сфер, имеющих наибольшую синергию для развития экономики. Меры бюджетной «псевдоэкономии» и «замораживания» средств без должной социально-экономической отдачи, по сути, означают неэффективное использование региональных финансовых и иных ресурсов. Они будут лишь создавать предпосылки для дальнейшего спада, особенно заметного на фоне динамики других регионов».



Эксперт отмечает, что сегодняшняя ситуация поверхностного, формального администрирования и экономически малообоснованных управленческих мер повторяет кризис 2009 года: «Тогда регион при отсутствии какой-либо целостной экономической политики и сбалансированной системы принимаемых мер, а также вынужденной «резкой» бюджета «по живому» оказался в лидерах падения по России. Сейчас предпосылки кризисных явлений иные, однако инерция унаследованной «колеи» и мало изменившаяся в регионе система принятия управленческих решений, может привести к такому же результату».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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