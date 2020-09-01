На Южном Урале появится частный памятник Сталину

В Челябинской области установят частный монумент Иосифу Сталину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отреставрированный памятник «отцу народов» откроют активисты движения «Суть времени» в Кусе. Мероприятие, которое пройдет в частном порядке, запланировано на 6 сентября – день 75-летней годовщины окончания Второй мировой войны.

Напомним, монумент на дне городского пруда Кусы обнаружили в начале августа 2018 года, когда воду спустили в связи с предстоящим ремонтом плотины. На дне оказалась железобетонная фигура вождя, сброшенная в водоем во время борьбы с культом личности Сталина, инициированной в 1950-е годы генеральным секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым. Сохранилась только верхняя часть монумента.

Из-за находки разгорелся спор между местными властями, планировавшими передать монумент музею, и активистами движения «Суть времени», забравшими памятник, переместив его на территорию частного домовладения. Чиновники даже обращались за помощью в полицию. Но там пришли к выводу, что памятник ценности не представляет, а посему оснований для его изъятия нет.

Спустя два года после обнаружения отреставрированный памятник будет установлен на участке, принадлежащем одному из членов движения. Так как земля находится в частной собственности, формального разрешения на его установку не требуется.

Челябинск, Виктор Елисеев

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