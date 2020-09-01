Число безработных южноуральцев превысило 91 тысячу человек

В Челябинской области продолжается рост безработицы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за полгода число безработных на Южном Урале выросло вчетверо. Об этом свидетельствуют данные главного управления по труду и занятости населения Челябинской области.

Согласно официальной статистике, на 1 сентября количество зарегистрированных безработных южноуральцев составляло 91 тысячу 738 человек. На 1 марта нынешнего года в службах занятости было зарегистрировано всего 22 тысячи 939 жителя региона. Уровень зарегистрированной безработицы чиновники оценивают в 4,89% (на 1 марта 2020 года – 1,22%).

При этом на 26 августа 169 организаций заявили о планах сократить, в общей сложности, 1254 человека, из них 8 предприятий намерены провести массовые сокращения (в целом, 429 человек).

Не может не беспокоить рост сотрудников, работающих в режиме неполной занятости. Так, если на 1 марта таковых было 3 тысяч 651 человек. Тогда как на 1 сентября – уже 11 тысяч 187 человек. При этом с введением ограничительных мер работодатели связывают перевод на неполную занятость лишь 2 тысячи 868 человек.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 01.09.20

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