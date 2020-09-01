Аэропорт «Челябинск» закрыли из-за угрозы взрыва

Челябинский аэропорт предупредили о минировании.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вылет нескольких рейсов из Челябинска был задержан из-за эвакуации после сообщения о минировании аэропорта.

О задержке и проведении эвакуации сообщили пассажиры, бывшие в это время в здании авиапредприятия. Как уточнили в пресс-службе аэропорта, эвакуацию провели после получения сообщения о минировании. К месту вызвали экстренные службы. В ходе проверки опасных предметов обнаружено не было.

В итоге задержалась посадка рейсов из Симферополя и Нарьян-Мара. С опозданием вылетели самолеты, направляющиеся в Новосибирск, Москву, Сочи.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 01.09.20

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