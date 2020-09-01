Аэропорт «Челябинск» закрыли из-за угрозы взрыва

Челябинский аэропорт предупредили о минировании.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», вылет нескольких рейсов из Челябинска был задержан из-за эвакуации после сообщения о минировании аэропорта.
О задержке и проведении эвакуации сообщили пассажиры, бывшие в это время в здании авиапредприятия. Как уточнили в пресс-службе аэропорта, эвакуацию провели после получения сообщения о минировании. К месту вызвали экстренные службы. В ходе проверки опасных предметов обнаружено не было.
В итоге задержалась посадка рейсов из Симферополя и Нарьян-Мара. С опозданием вылетели самолеты, направляющиеся в Новосибирск, Москву, Сочи.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 01.09.20
Число безработных южноуральцев превысило 91 тысячу человек. / На Южном Урале появится частный памятник Сталину. / Южноуральцы беднеют из-за неэффективной работы региональных властей. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube