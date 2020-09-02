В Челябинске ожидается резкое понижение температуры

В Челябинске сегодня ожидается резкое понижение температуры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня к полдню температура воздуха в областном центре достигнет +26 градусов Цельсия, а потом пойдет на спад. Согласно прогнозу синоптиков, снижение будет составлять 1 – 2 градуса в час. Так, к 15 часам может похолодать до +22, к 17 часам – до +18, а к 22 часам – до +13.

В четверг, 3 сентября, столбики термометров в Челябинске не поднимутся выше +17 градусов Цельсия. Превышение 20-гралусной отметки прогнозируется на следующей неделе.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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