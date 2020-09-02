Пожилой челябинец на машине врезался в кучу щебня и штабель плит

В Челябинске пенсионер въехал в подготовленные для дорожного ремонта материалы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД Челябинска, авария произошла во вторник, 1 сентября, в Ленинском районе областного центра.

В 22:20 в районе дома №7 по улице Машиностроителей 71-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Калина» совершил наезд на препятствие (куча щебня, железобетонные плиты). В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу с диагнозом «сочетанная травма».

Ранее мэрия Челябинска сообщала об ограничении движения автотранспорта по улице Машиностроителей в связи с проведением дорожных работ.

По данным ГИБДД, за прошедшие сутки на территории Челябинска зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, 1 человек получил смертельные травмы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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