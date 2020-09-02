В центре Челябинска зафиксировали большое скопление вооруженных силовиков

Маски-шоу в самом центре Челябинска перепугало горожан.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинцы в соцсетях отмечают, что сегодня утром в центре скопилось много сотрудников силовых структур в полной боевой амуниции.

По словам очевидцев, на улице Коммуны, а также на ее пересечении с улицами Елькина и Васенко выстроились полицейские микроавтобусы, автобусы ОМОН, а также сотрудники в бронежилетах и черных масках. Многие сотрудники силовых структур были вооружены.

Все действо проходило рядом со зданиями главного управления МВД по Челябинской области.

В пресс-службе ведомства от комментариев воздержались. Источник в правоохранительных структурах сообщил агентству, что в центре города проходили плановые учения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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