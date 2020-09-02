российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 2 сентября 2020, 10:05 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Экспертиза, Спецпроекты

В преддверии выборов челябинцев собирают на митинг за чистый воздух

Челябинские экоактивисты объявили сбор всех неравнодушных горожан на митинг.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», митинг «Нет выбросам» намечен на 10 сентября. Объявление о нем появилось сегодня, 2 сентября, в группе «Вредные выбросы г. Челябинск» в социальных сетях.

Местом проведения выбрали летнюю эстраду ЦПКиО имени Гагарина.

«Наше коллективное предупреждение о недопущении экологических нарушений губернатору Алексею Текслеру до сих пор остается без ответа, – написали организаторы акции протеста. – Поэтому мы проводим митинг-марафон».

По словам инициаторов, в рамках акции протеста будет работать свободный микрофон. Выступить сможет каждый желающий.

«Сейчас хорошая пора, скоро выборы и, пока, все в наших руках, – напоминают экоактивисты. – Многие говорят: зачем куда-то ходить, я ничего не решаю, все решают за нас. И вот пока мы молчим и не ничего не решаем, олигархи при бездействии и молчании властей разрушают наш город, отравляя нам жизнь в буквальном смысле. Челябинцы задыхаются от выбросов, а губернатор и его команда делают вид, что все в порядке. Приходи 10 сентября, приводи друзей, расскажи о митинге родным и знакомым, хватит молчать и терпеть!"

При этом организаторы подчеркивают: мероприятие санкционированное.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 02.09.20

В центре Челябинска зафиксировали большое скопление вооруженных силовиков. / Пожилой челябинец на машине врезался в кучу щебня и штабель плит. / В Челябинске ожидается резкое понижение температуры. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,