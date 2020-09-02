Число инфицированных коронавирусом в Челябинской области превысило 14,5 тысяч

В Челябинской области за сутки подтверждены 73 новых случая коронавирусной инфекции. Общее число инфицированных составило 14 тысяч 550.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», с начала пандемии региональный минздрав сообщил о 378 умерших (за сутки прибавилось еще четверо).
Непосредственно от COVID-19 скончались 108 южноуральцев.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 02.09.20
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