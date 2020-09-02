Камни вместо кроссовок: водитель почтового отделения приготовил для челябинца сюрприз

В Челябинске сотрудники транспортной полиции задержали мужчину, похитившего кроссовки из почтовой посылки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте, оперуполномоченные уголовного розыска силового ведомства в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 31-летнего челябинца, подозреваемого в совершении кражи.

Проверка показала, что мужчина работает водителем в одном из почтовых отделений Челябинска. Днем 18 августа он похитил из почтовой посылки дорогостоящие кроссовки, положив в коробку вместо них два камня. Ущерб, причиненный владельцу посылки, превысил 5 тысяч рублей. Спортивная обувь была обнаружена и изъята сотрудниками транспортной полиции из автомобиля подозреваемого.

Фото предоставлено пресс-службой ЮУ ЛУ МВД на транспорте

Дознаватели Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте возбудили в отношении южноуральца уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частью 1 статьи 158 УК РФ (кража).

Челябинск, Виктор Елисеев

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