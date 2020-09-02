«Страшная месть»: в Катав-Ивановске работницы МУПа, пожаловавшиеся на опасную работу, остались без мягкой мебели

Сотрудники фекальной станции в Челябинской области, пожаловавшиеся на опасные условия труда, рассказали о мести начальства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудниц фекальной станции в Катав-Ивановске, жаловавшихся на невыносимые условия работы, в наказание за правдивый рассказ лишили последних удобств. Об этом сообщили местные активисты движения «Гражданский патруль».

Напомним, работницы фекальной станции, принадлежащей МУП «ТеплоЭнерго», рассказали, что работают в помещении, где уже давно не было ремонта, крыша течет так, что заливает пол, заливает розетки. Ежедневно персонал рискует погибнуть, поскольку работает с оборудованием под током в 380 вольт, а на смену выходит по одному человеку, сообщали общественники. При этом зарплата работниц составляет всего 12 тысяч рублей.

Общественники обратились в прокуратуру Челябинской области с просьбой провести проверку по факту нарушения техники безопасности на предприятии, а также обязать МУП «ТеплоЭнерго» сделать на станции ремонт. А также поставили в известность прессу. «После громкого скандала в СМИ вроде бы запланировали ремонт, и даже начали какие-то работы. Но отважившихся рассказать правду сотрудниц наказали, лишив даже маломальского комфорта», – сообщают общественники.

При этом «масштаб» мести руководства, обрушившегося на работниц, поразил активистов. «Мне сообщили, что начальство распорядилось забрать у сотрудниц старенький диван, оставив только жесткие стулья. Это какая-то жалкая, ничтожная месть, совершенно не мужской поступок. Людям и без того тяжело. Я настоятельно рекомендую руководству провести в таких условиях хотя бы одну ночь, выполняя все обязанности оператора. Возможно, после этого его отношение сильно поменяется», – прокомментировала представитель общественной организации в Катав-Ивановске.

Общественники также напомнили, что сотрудницы фекальной станции не просили даже увеличения своей скромной зарплаты. Все, чего хотели женщины, это возвращения второго человека в смену, как это было раньше, а также ремонта помещения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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